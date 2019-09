Superliga, Festejo de Talleres ante Gimnasia, AGENCIA NA

Un insólito penal sancionado por el árbitro Hernán Mastrángelo a quince minutos del final, privó a Diego Maradona de darle el primer punto de su gestión a Gimnasia de La Plata al perder como visitante por 2 a 1 frente a Talleres de Córdoba, que quedó como único escolta del líder Boca en la Superliga.

En el encuentro que cerró la séptima fecha del certamen, Jonathan Menéndez, a los 11 minutos del primer tiempo, adelantó a la "T" dirigida por el uruguayo Alexander Medina, pero en el arranque del complemento un cabezazo de Manuel Guanini le dio la igualdad transitoria al "Lobo".

Noticias relacionadas

Sin embargo cuando daba la sensación que el cotejo se encaminaba a un empate, a los 30 minutos de la segunda etapa, Nahuel Bustos se dejó caer en el área en un forcejeo con Marco Torsiglieri, Mastrángelo dio penal y el colombiano Dayro Moreno lo cambió por gol para el triunfo del local, acompañado por una multitud en el estadio "Mario Alberto Kempes".

El propio Moreno, en el último minuto de juego, impactó otro penal al palo, que sí había sido sobre Fragapane en un acierto para Mastrángelo.

Your browser does not support the video element.

Ambos terminaron con un hombre menos por las expulsiones de Andrés Cubas en Talleres y Matías García en Gimnasia, que con este resultado adverso sigue último en la tabla de posiciones y en zona de descenso a la Primera Nacional.

La "T" llegó a 16 puntos, uno menos que Boca, el único líder que tiene la Superliga, y el próximo domingo tendrá una visita muy complicada a Independiente en Avellaneda.

De arranque, envalentonados, manejaron un ritmo de alta intensidad con el que intercambiaron presión por presión, obligando al error y llenando el trámite de imprecisiones.

No fue hasta los 11 minutos cuando hubo una primera aproximación de peligro, y terminó en el gol de Talleres: hermoso cambio de frente de Pochettino a la espalda de Licht que falló, Fragapane controló y metió al medio para la arremetida de Menéndez, que puso el 1-0.

Con la ventaja, Talleres se amoldó mejor al trámite, dominó posicionalmente a Gimnasia, que no encontraba la fluidez en su juego de los primeros minutos.

El "Lobo" casi siempre terminó en pelotazos para el grandote paraguayo Pablo Velázquez, que podía ganar pocas opciones y cuando lo hacía no tenía apoyo, por lo que pudo generar siquiera aproximaciones.

Pero todo cambió en el segundo tiempo, porque en apenas dos minutos, Gimnasia tuvo más claridad que en toda la etapa inicial y alcanzó el empate.

Primero Guido Herrera le atajó en forma espectacular a Tijanovich y, de ese córner, Guanini ganó en el techo del área para poner la pelota contra el palo y estampar el empate muy festejado por Maradona.

Talleres volvió a intentar dominar el juego, pero Alexis Martín Arias apareció en todo su esplendor para ahogarle los gritos a Bustos y el ingresado colombiano Moreno.

Hasta que Mastrángelo, a quince del final, decidió darle un penal a Talleres cuando Bustos se dejó caer en un forcejeo con Torsiglieri.

Poco le importó a Moreno, que con mucha jerarquía tocó al palo derecho de Herrera, que optó por ir al otro costado y no pudo evitar la caída de su valla.

El tramo final del encuentro estuvo repleto de incidencias, con las expulsiones de Cubas, primero, y García, después, sin que Gimnasia pudiera usufructuar esos minutos con un hombre de más que tuvo.

Moreno, sobre la hora, falló otro penal esta vez sí bien cobrado por Mastrángelo, cuando le dio al palo al momento de la definición, con Martín Arias vencido del otro lado.

Talleres tuvo mucha dificultad para pasar a Gimnasia, pero sorteó el escollo y sigue adelante como el perseguidor más cercano de Boca.