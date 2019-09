Crimen de una mujer en su comercio de Don Bosco, Canal 26

Dos hombres encapuchados irrumpieron en un local para mascotas de la localidad de Don Bosco sobre la hora del cierre y asesinaron de un tiro en el pecho a una mujer de 44 años.

Si bien la primera hipótesis indicaba que la víctima intentó evitar que le robaran y en el forcejeo le dispararon, la declaración de los testigos y algunos elementos encontrados dentro del negocio pusieron en duda esa versión.

El hecho ocurrió minutos antes de las 21 de este lunes en el pet shop ubicado en la calle Uriburu al 1100. Aunque una ambulancia del SAME llegó poco después al lugar, la mujer de 44 años ya estaba muerta.

Todo apuntaba a un intento de asalto, pero la policía encontró cerca de la víctima su cartera y su celular, una caja de cartón con 30 mil pesos sobre el mostrador y una bolsa de nylon con otros $750 mil.

Los asesinos escaparon después de cometer el crimen sin haberse llevado nada en la misma moto en la que habían llegado. Según el relato de los testigos, los dos vestían buzos de color negro con capuchas, pero agregaron un dato más: aseguraron que la mujer asesinada era conflictiva en el barrio y que no era la dueña del local sino que lo había usurpado.

El hecho será investigado por la fiscal Ximena Santoro de la UFI 7 de Quilmes, quien ya ordenó revisar las cámaras de seguridad para identificar a los sospechosos.