Greta Thunberg en la ONU, REUTERS

"¿Cómo se atreven?", lanzó indignada y con los ojos llorosos la joven activista sueca Greta Thunberg en una cumbre sobre el clima en la ONU que no colmó las expectativas, y acusó a los líderes de traicionar a su generación por su inacción para limitar el calentamiento del planeta.

El apasionado discurso de la adolescente de 16 años fue el momento determinante de la cumbre, convocada por el jefe de la ONU, Antonio Guterres, para revigorizar el Acuerdo de París sobre el clima.

Antes del inicio de la cita, 66 países, 10 regiones, 102 ciudades y decenas de empresas se comprometieron a alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, anunció la ONU.

Pero la falta de anuncios concretos y significativos de los países más contaminantes, como China e India, campeones de la energía solar y eólica pero que devoran carbón, enojaron a ambientalistas.

"Esta cumbre debía ser un punto de inflexión. Pero hemos visto una falta excepcional de compromiso de los países más ricos y contaminantes que siguen adoptando medidas triviales para resolver una crisis que es de vida o muerte", dijo Harjeet Singh, jefa para el cambio climático de la ONG ActionAid.

Los científicos creen que el alza de la temperatura debe ser limitada a +1,5ºC en relación al siglo XIX para prevenir una catástrofe climática.

Pero la humanidad nunca lanzó a la atmósfera tantos gases con efecto invernadero como ahora, y se prevé que el periodo 2015-2019 será el más caluroso de la historia.

"Yo no debería estar aquí, yo debería estar en la escuela, del otro lado del océano", dijo Thunberg, el nuevo rostro de un movimiento mundial de jóvenes que puso en las calles a millones de personas para exigir acciones urgentes contra el calentamiento global.

"Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas (…) Estamos en el comienzo de una extinción masiva, y de lo único que ustedes pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?", preguntó.

Thunberg y otros 15 niños y jóvenes denunciaron la inacción de cinco países, Francia, Alemania, Argentina, Brasil y Turquía, como una violación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.