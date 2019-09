Greta Thunberg en la ONU, cambio climático, REUTERS

Greta Thunberg, es una activista sueca de 16 años y es el símbolo de la lucha contra el cambio climático. Ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de síndrome de Asperger, diciendo que la hace "diferente", pero que lo considera un “superpoder” en su vida.

Ella es la cara pública del movimiento de Friday for Future y dijo en Twitter que antes de comenzar su campaña de protección por el medio ambiente no tenía "energía, ni amigos y no hablé con nadie. Simplemente me senté sola en casa, con un trastorno alimentario".

Ayer, Greta se presentó en la ONU y acusó, enojada y con lágrimas en los ojos, a los líderes mundiales de no actuar adecuadamente en la lucha contra el cambio climático. "Vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?", apuntó.

Ella señaló que no había sido abierta hasta ahora sobre su diagnóstico del espectro del autismo para "esconderse" detrás de él, sino porque sabía que "muchas personas ignorantes todavía lo ven como una" enfermedad ".

En cuanto al síndrome de Asperger lleva el nombre del pediatra austríaco, Hans Asperger, quien, en la década de 1940, describió algunas de sus características, incluidas las dificultades en la interacción social y la comunicación no verbal, incluidas las dificultades para leer el lenguaje corporal.

En 2013, Asperger se incorporó al diagnóstico más amplio de trastorno del espectro autista. Las personas con síndrome de Asperger no presentan ningún déficit intelectual.

Thunberg fue diagnosticada hace cuatro años. En su colegio vio un documental sobre la contaminación en el mar y eso la impactó. “Lo demás niños se olvidaron del tema en cuanto salieron al patio. Pero yo no podía. Las imágenes volvían y volvían”, contó. Fue así como se obsesionó con los efectos del cambio climático. Y su obsesión se convirtió en depresión.

Ella ha reconocido que su pasión por su trabajo se debe en parte a ver el mundo en términos claros. “He tenido una buena cantidad de depresiones, alienación, ansiedad y trastornos. Pero sin mi diagnóstico, nunca habría comenzado la huelga escolar. Porque entonces habría sido como todos los demás", escribió recientemente en Facebook.

