Una belleza. Parque de la Unidad Nacional.

La intendencia de Merlo, conducida por Gustavo Menéndez, inaugurará el próximo domingo 29 de septiembre el Parque de la Unidad Nacional (ex Campo de Patos).

Será en el predio ubicado en Libertad, en el Parque que está ubicado en Av Calle Real, entre España y 33, y podrá ser disfrutado por todos los vecinos merlenses.

A través de un video de 24 segundos, se puede ver el gran trabajo realizado en la localidad.

Desde hace varios meses que el Municipio de Merlo viene trabajando arduamente junto con la Secretaria de Delegaciones para dejar el parque hermoso para que puedan disfrutarlo todos los merlenses.

El predio contara con juegos para niños, canchas de varios deportes, senda para bicicletas, espacios verdes y muchos más. Sin embargo, los humanos no serán los únicos que podrán aprovechar de este espacio; ya que la Secretaria de Delegaciones se encargó de realizarles cuchas de cemento a los perros callejeros que viven en el predio.

INAUGURACIÓN:

DOMINGO 29/09, A LAS 18HS, EN AV. CALLE REAL E/ ESPAÑA Y 33.