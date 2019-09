Néstor Osvaldo Grindetti, intendente de Lanús, Informe Canal 26

El intendente de Lanús, Néstor Osvaldo Grindetti, se encuentra en la mira de la Justicia por posible enriquecimiento ilícito durante su paso por el ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires.

Según un informe de Canal 26, el fiscal que investiga la causa ha pedido exhortos a Panamá y Suiza para saber si la sociedad offshore que tendría Grindetti realizó o no movimientos bancarios.

En ese marco, la justicia continúa investigándolo luego de que trascendiera su participación en una sociedad offshore que se hizo pública con la filtración de los Panama Papers.

Noticias relacionadas

Las acciones que constan de la sociedad son al portador, por lo cual (según dice el fiscal) no se conoce la identidad de los accionistas pero permite sospechar que el mismo intendente de Lanús podría ser el titular de la firma, detalla el informe.

La investigación está sustentada por los documentos filtrados y revisados por más de 370 periodistas de 76 países que involucra al intendente cuando se desempeñaba como Ministro de Hacienda de la Ciudad.

Your browser does not support the video element.

Ya está acreditado en la causa que las operaciones offshore se realizaron entre julio de 2010 y julio de 2013, esto figura en los documentos analizados por la Justicia y que fueron filtrados a través de los papeles del estudio Mossack Fonseca que fueron entregados a la justicia y que demostrarían la existencia de un poder especial.

Lo que además está acreditado, según reveló Andrés Klipphan en el informe, es que en 2000 la sociedad entregó un poder a Grindetti para abrir y manejar una cuenta en un banco suizo y en 2013 caducó dicho poder.

En su defensa, Grindetti dijo que el no tenía ninguna cuenta abierta en ese banco, por lo que el fiscal de la causa solicitó todas las certificaciones que constan en ese banco y además pidió exhortos donde figuraría una cuentas bancaria que no aparecen mencionada en su declaración jurada.