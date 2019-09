La obra en construcción e imágenes del derrumbe.

Un derrumbe en una obra en construcción en el aeropuerto internacional de Ezeiza dejó un muerto y siete heridos, según informaron fuentes policiales.

En el lugar trabajan tres dotaciones de bomberos, perros rescatistas y una ambulancia de Policía Federal Argentina.

Según las versiones preliminares, lo que se derrumbó fue una pasarela (andamio) de la firma TAME en el sector de partidas donde se llevaba adelante una obra de ampliación.

Derrumbe en Ezeiza, Canal 26.

Según informaron a NA desde Aeropuertos Argentina 2000, el derrumbe ocurrió este martes por la tarde en una pasarela de la firma TANE que cedió por motivos que aún se investigaban.



Por el momento, las fuentes no dieron mayores detalles de lo ocurrido, ni brindaron las identidades de los obreros que se encontraban trabajando en una obra que se iba a inaugurar la semana próxima.



Tres de los heridos, según las fuentes, fueron atendidos en sanidad del aeropuerto, mientras que las otras siete personas fueron trasladadas al hospital de Ezeiza.