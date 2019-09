Derrumbe en el aeropuerto de Ezeiza

Una persona murió y al menos 10 resultaron heridas tras producirse este martes un derrumbe en las obras de ampliación de la Terminal C del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. ATENCIÓN: LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR.

El derrumbe ocurrió en una pasarela de la firma TANE que cedió por motivos que aún se desconocen.

Trascendió que si bien la obra se iba a inaugurar la semana próxima, recién iba a estar operativa en diciembre o enero próximo.

Con respecto al hecho, trascendió también que lo que pudo haber pasado es que una grúa que estaba en el lugar haya sido la que provocó la caída del andamio.

Mirá a continuación el video de la tragedia:

