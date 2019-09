Laura, esposa de operario herido tras derrumbe en Aeropuerto de Ezeiza, Canal 26

Laura, esposa de Luis, operario herido tras el derrumbe en el aeropuerto de Ezeiza, habló con la prensa sobre el estado de salud del herido.

“Él no le teme a nada, no le importa la altura y estaba en condiciones de trabajar ahí pero sabía que era arriesgado”, inició la mujer.

“Trabajaba hasta el lunes, ese día se terminaba. Nunca me contó lo habían apurado para entregar la obra. Antes trabajaba en Aeroparque y lo trasladaron hace unos meses. Es un chico trabajador que no le temía a nada”, dijo.

“Está grave. Dios quiera que salga bien. Esperamos todos eso. La mitad del cráneo estaba roto y ahí apuntó la operación. También tenía las piernas fracturadas. Cayó de una altura de 7 pisos y lo que me contaron es que lo vieron caer desde arriba