Nahuel Zacarías, víctima de inseguridad

Un joven de 23 años, que había sido papá hace dos meses, murió luego de permanecer internado en un hospital tras impactar la moto que conducía contra una columna de concreto en la localidad bonaerense de Bernal, después que un delincuente le arrojara una piedra con intenciones de robarle el rodado y le hiciera perder el control.

El hecho ocurrió el domingo pasado por la noche, cuando la víctima, identificada como Nahuel Zacarías, circulaba a bordo de su motocicleta por la autopista Buenos Aires-La Plata en dirección a dicha localidad donde vivía, y luego de terminar de trabajar en un local de ropa del Abasto Shopping.

Voceros judiciales informaron que al tomar el acceso Sudeste y luego de descender en la zona conocida como "El Triángulo de Bernal", un delincuente con intenciones de robo le arrojó una piedra, ante lo cual el joven intentó evitar el asalto y perdió el control de la moto hasta chocar contra una columna de concreto.

De acuerdo a las fuentes, Zacarías fue trasladado de inmediato en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Iriarte.

En el centro de salud, el joven sufrió un infarto ayer por la mañana y, tras ser reanimado, debió ser intervenido quirúrgicamente debido a que tenía lesionados el hígado y el bazo, lo que produjo una hemorragia interna y un shock hipovolémico, informaron familiares de la víctima.

Finalmente, mientras era operado por segunda vez, volvió a tener un paro cardiorrespiratorio y falleció anoche a las 22, añadieron los informantes.

Interviene en la investigación la fiscal Ximena Santoro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Quilmes, quien caratuló la causa como "homicidio preterintencional" y ordenó una serie de medidas, como el relevo de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar al asaltante.

En tanto, familiares y amigos de la víctima convocaron por redes sociales a una marcha para mañana a las 9 en "El Triángulo de Bernal", para reclamar justicia.

Florencia, prima de Nahuel, dijo que el joven era "una buena persona, atento con su familia, con su esposa, padre de una nena de dos meses" y un "trabajador responsable, siempre lo veías contento".

"Un chico de bien, había armado toda su habitación para su hija, era todo nuevo para él, y que le quiten la vida de esta manera es injusto. Es algo que nos puede pasar a cualquiera, dejó una familia entera destrozada", concluyó la prima de la víctima.

Por su parte, Micaela, hermana del joven, en su cuenta de Facebook escribió: "Hoy nos tocó a nosotros, no se lo deseo a nadie, dejaste una beba preciosa y a Flor que te ama muchísimo (Â…) Vas a estar presente en cada uno de nuestros corazones, sos una gran persona y un padre excelente, te queremos muchísimo Nahuel Zacarías".