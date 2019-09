LA GOBERNADORA VIDAL Y EL PRESIDENTE MACRI, SE MOSTRARON JUNTOS TRAS LA DERROTA EN LAS PASO, FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

La gobernadora María Eugenia Vidal, al compartió con el presidente Mauricio Macri el acto de inauguración del Metrobus de Florencio Varela, aseguró que "hay equipo" y se mostró con confianza de cara a las elecciones del 27 de octubre.



Vidal al comenzar su discurso dijo: "Qué lindo arrancar el día con Mauricio (Macri) y el Metrobus de Florencio Varela".



"El metrobus es una realidad para los vecinos de la Provincia, es una realidad porque escuchamos y compartimos los valores de los que se levantan temprano. Cuando uno gobierno escucgando, gobierna mejor", dijo.



En otro pasaje de sus palabras, en medio del aliento de vecinos que coreaban el "Si se puede", la gobernadora afirmó: "los errores son nuestros pero los aciertos son juntos".



Además, Vidal remarcó "acá hay equipo con Mauricio", en el acto que cuenta con la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el candidato a intendente de Florencio Varela de Juntos por el Cambio, Pablo Alaniz.



"Es un paso más que damos juntos, antes que nada quiero mandarle un saludo a las familias de Ezeiza. Para los vecinos de Florencio Varela es un día de celebración, un día de "Sí se puede".

"En estos 4 años trabajamos con Mauricio sobre lo que era urgente. El SAME no podía esperar. No podía esperar la seguridad. No podía esperar sacar a narcos que estaban cerca de nuestros hijos. Eso era urgente", aseveró y agregó "ahora que hicimos lo urgente podemos hacer lo importante, que es el desarrollo".

Por su parte, el presidente también se sumó a las palabras de la gobernadora le brindó sus condolencias "a las familias de Ezeiza".

Respecto al metrobus, manifestó: "Estamos felices de compartir este día con ustedes y decirles que esto ratifica mi primer compromiso, que los argentinos estén cada día mejor".

"Este Metrobus de Florencio Varela significa mucho para ustedes y mucho para nosotros porque es seguridad y tiempo. Quiero que todos accedan a este tipo de transporte público de calidad", manifestó.



"Tengo toda la energía y ganas de que sigamos juntos construyendo la Argentina queremos. Estoy acá porque creo en ustedes y necesito que cada uno de ustedes crea. Que no se resignen nunca más. Claro que podemos. ¡Sí se puede!", cerró.