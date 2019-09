Claudia Vázquez, locutora agredida en radio de San Juan

Una locutora denunció haber sido agredida verbal y físicamente por el dueño de una radio mientras se encontraba al aire en la ciudad de San Juan, mientras que una oyente, que se percató de lo que ocurría, llamó a la línea de emergencias 911.

Tras el escándalo, ocurrido en Radio Bohemia, otros integrantes del staff de la emisora grabaron un video en el que apoyan al propietario, pero horas más tarde dos locutores que habían participado en el mensaje renunciaron al mismo y uno de ellos adujo que había sido obligado a realizar en el mensaje.

La agresión fue recibida por Claudia Vázquez, conductora del programa las Mañanitas, por parte del empresario Rodolfo Ridao, según denunció posteriormente en la comisaría de la Mujer local.

Una serie de diferencias con Ridao y su esposa en el manejo de la pauta publicitaria de la emisora, junto con otros asuntos, habrían derivado en la violenta reacción en la emisora.

"Te voy a hacer mierda, basura", se escuchó al aire el grito en medio de la tanda publicitaria y "Dejame, soltame, dejame", entre ruidos de tumulto y golpes, lo que motivó el llamado de alerta al teléfono 911.

Según contó Vázquez, Ridao abrió la puerta del estudio en el que llevaba adelante su programa de un puñetazo, tiró su equipo de mate al piso y la sujetó, provocándole rasguños, que dejaron marcas en sus hombros.

Entre insultos, siempre según indicó la locutora a la prensa local, el hombre amenazó con agredirla con una silla y luego le dijo que la iba a "matar si hacía la denuncia".

Además de realizar la denuncia, la locutora pidió una medida perimetral.

Tras el incidente, otros trabajadores de la radio grabaron un video en defensa de Ridao y algunos llegaron a sostener que tenían "diferencias" con Vázquez.

Horas más tarde, dos de los participantes en ese video tomaron la decisión de renunciar a la radio y explicaron esa actitud en sendos comunicados.

Uno de ellos, Cristian Navas Figueroa, dijo después que no cree haber sido "oportuno" participar en el video al que fueron "casi obligados" para mantener el puesto de trabajo.

"Más allá de mis diferencias con Claudia, repudio de manera tajante y total; la violencia de género en todos sus aspectos. Tengo mamá, mujer y un bebé hermoso por el cual seguir luchando y trabajando", expresó el comunicador.

El otro renunciante, Sergio Carelli, aclaró que nunca tuvo otra intención que la de "exponer la relación laboral" que tenía con Ridao y no de hablar de una situación en la que no estuvo presente.

Al explicar su dimisión, sostuvo que "no es tolerable ni va a ser posible llevar a cabo un programa en una situación tan pero tan delicada y grave" como la ocurrida.