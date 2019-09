Verónica Magario, actual intendenta de La Matanza, y Fernando Espinoza, candidato a intendente del municipio, estuvieron presentes en la inauguración de consultorios externos del policlínico de San Justo. Allí dialogaron con CANAL 26 sobre lo que significa esta obra y lo que dejó la visita del sábado de Cristina Fernández de Kirchner.

"Es un orgullo inaugurar estos consultorios, priorizar a la salud y tener en claro que esto es una inversión municipal y no gasto. Quien invierte en salud, invierte en la gente", comenzó la candidata a vicegobernadora por Frente de Todos.



Por su parte Espinoza, manifestó: "Estamos orgullosos, el policlínico de San Justo es un lugar histórico en la salud de La Matanza".



Sobre el policlínico, agregó: "Es mejor en servicios que hospitales privados, estamos felices con nuestra comunidad de salud. Es un día muy feliz para el municipio porque nos recuerda a muchos de nuestros momentos de nuestra vida, nosotros mismo hemos pasado por aquí y lo primero que te dicen es que lo traigas corriendo por acá".

Noticias relacionadas



"Esto se hace con recursos municipales, mientras en otros sectores de representatividad gubernamental, faltan cosas. En La Matanza tenemos a nuestra intendenta que genera lograr sueños como estos, con atención gratuita", aseveró Espinoza.

Your browser does not support the video element.

Magario fue consultada respecto a la importancia que tendrá la salud en su gobierno en caso de ser electa vicegobernadora junto a Axel Kicillof en Buenos Aires: "Nuestras prioridades con Axel serán generar trabajo y recomponer pymes, pero entre las primeras cosas también será diagramar un sistema sanitario donde se tome en cuenta todo".



"La salud será una de las prioridades claras, el sistema sanitario es una prioridad porque los municipios no pueden solos. El futuro intendente tendrá un gobernador y vice que lo apoyarán", dijo.



"En el hospital hay una complejidad de atención que debe ser sostenido desde la gobernación y desde el municipio", aseveró.

Your browser does not support the video element.

Por último, fueron consultados por lo que dejó la visita de la candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, y reflexionaron: "Vino en el marco de la Feria del Libro, contentos por la cantidad de gente que se acercó a saludar y veíamos a las familias caminando, muchos chicos que estuvieron allí".



"Se pudo observar la claridad con la que habló, habló de corregir errores, de no volver a cometer errores que nosotros hicimos. En síntesis volvemos para ser mejores y para abrir los brazos a todos, vamos a construir una nueva Provincia, un nuevo país desde el 10 de diciembre", cerraron.