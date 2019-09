Rodolfo Ridao, el director de la radio acusado por violencia de género. Gentileza San Juan 8

El juez del Quinto Juzgado Correccional de San Juan, Matías Parrón, ordenó la detención de Rodolfo Ridao, el dueño de la Bohemia FM 100.1 que ingresó al estudio y agredió en vivo a la locutora Claudia Vázquez.

Ridao fue denunciado ante la Comisaría de la Mujer ya que Vázquez, además de la agresión verbal sufrida, mostró signos de lesiones físicas.

El hecho se dio a conocer este miércoles pero sucedio el lunes al mediodía. La locutora Claudia Vázquez, conductora del programa Las Mañanitas, realizaba un sorteo cuando Rodolfo Ridao, propietario de la emisora, entró al estudio y comenzó a gritar y a insultar a Vázquez porque supuestamente había hablado mal de su esposa al aire.

"Golpeó con el puño la puerta, tiró al piso mi equipo del mate, me agarró de los brazos y me rasguñó. Llegó a amagarme con tirarme la silla por la cabeza", relató más tarde la mujer.

El audio que compromete a Ridao:

El martes, siete empleados de dos radios de San Juan grabaron un video para defender a Ridao, pero luego algunos se arrepintieron y aseguraron que habían sido "obligados" a dar su testimonio. En tanto, el empresario es intensamente buscado por la Policía provincial.

#Línea 144, atención para mujeres en situación de violencia.