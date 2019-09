Brenda Barattini, mujer que le amputó los genitales a su amante. Foto, La Voz

La arquitecta Brenda Barattini (28), enjuiciada por amputarle el pene a su amante en la ciudad de Córdoba, fue condenada este miércoles a 13 años de prisión en un juicio por jurados.

Por unanimidad, el jurado popular la encontró responsable de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de su amante. El monto de la pena fue impuesto por el tribunal técnico integrado por Ítalo Vitozzi, Mónica Traballini y Mario Centeno.

"Estoy muy arrepentida de lo que hice, nunca quise matar a nadie", había pronunciado poco antes de la sentencia.

Con esas palabras, la acusada por el delito de "tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía", usó su derecho a expresarse antes de conocer el veredicto del jurado popular.

"Me jodí la vida", agregó. Este martes, la fiscal Laura Battistelli había solicitado 13 años de prisión para la arquitecta, de 28 años; mientras que los abogados defensores Lucas de Olmos e Iván Sironi solicitaron que el hecho sea encuadrado en lesiones graves.

Para la fiscal y para el jurado, la tijera utilizada por la acusada podría haberle causado la muerte a la víctima.

Ante un jurado popular, Barattini confesó que había planeado el ataque - que llevó adelante en noviembre de 2017, pero que nunca tuvo intención de matar a la víctima. En su declaración, argumentó que lo agredió porque el hombre la trataba "como un trofeo", ya que le enviaba a sus amigos fotos íntimas de ella.

La noche del sábado 25 de noviembre de 2017, en su departamento de Nueva Córdoba, Barattini seccionó casi en su totalidad el pene de su amante. La fiscal Bettina Croppi envió a juicio a la joven por lesiones gravísimas por el vínculo y por alevosía. Durante el juicio se cambió la carátula a intento de homicidio.

Este miércoles el veredicto se escuchó luego de dos horas de deliberación y disconformes con la figura penal aplicada, los defensores Lucas de Olmos e Iván Sironi anticiparon que casarán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia y que corresponde encuadrar el hecho en el marco de lesiones y no de una tentativa de homicidio.