Daniela en Intrusos. América.

La cantante Daniela se desmayó en la televisión y generó la preocupación de su familia. En medio de una nota con Jorge Rial, que se asustó con lo sucedido y pidió ir al corte.

Daniela ingresó al estudio con un vestido ajustado, unas bucaneras negras y el cabello suelto para hablar de su vida. La ex integrante del grupo Las Primas se sentó en el living del programa dispuesta a hablar de todo y se descompuso.

Pero de repente empezó a sentirse mal y el conductor del ciclo se ofreció a acompañarla detrás de cámaras. Fue entonces cuando la cantante del hit "Endulzame que soy café" se desplomó en el camino y debieron llamar a un médico de urgencia.

Antes de su desmayo, Daniela habló de su relación con el economista Javier Milei, con quien estuvo en pareja durante un año. "No nos dejamos de querer. Él es una persona maravillosa. El problema era que no podíamos estar juntos. Él tiene una agenda terrible. Lo admiro mucho", aseguró.

Y también habló sobre la enfermedad de su hija, quien padeció un cáncer de colon: "Gracias a Dios y a la ciencia ya está bien".

"Chicos me dio como un mareo", dijo en un momento y Jorge Rial le contestó: "¿Estás bien? ¿Querés salir del estudio?". Ella accedió y explicó que tenía palpitaciones. Segundos después intentó ponerse de pie, pero enseguida se desplomó en el piso. "Llamen a un médico", gritó Rial y, rápido de reflejos, pidió ir a un corte.

Al regresar de la pausa, el conductor del ciclo explicó que Daniela estaba siendo atendida por los médicos del canal y brindó tranquilidad. "Tardó un poquito en volver en sí pero ya está bien. Evidentemente se le juntaron muchas cosas: la dieta, la enfermedad de su hija...", expresó el conductor del programa.