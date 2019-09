Robo, persecución, tiroteo y detención de Floresta a Aldo Bonzi, Canal 26

Dos delincuentes que robaron a mano armada en un supermercado del barrio porteño de Floresta fueron detenidos tras una persecución y tiroteo con efectivos de la Policía de la Ciudad que concluyó cuando los ladrones chocaron el auto en el que escapaban contra otro vehículo en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Aldo Bonzi.

Todo comenzó cuando los asaltantes, de 15 y 21 años, ingresaron armados a un supermercado Día ubicado sobre avenida Rivadavia al 7800, entre Pergamino y Azul, y escaparon a bordo de un Peugeot 208 luego de sustraer el dinero de las cajas.

Voceros de la fuerza informaron que tras el robo, se dio aviso a la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos de la comisaría comunal 7A comenzaron a buscar por la zona el vehículo utilizado por los ladrones, por lo cual irradiaron el alerta.

Finalmente, el auto fue localizado a pocas cuadras por lo que comenzaron a perseguirlo, en un operativo en el que se sumaron agentes del Departamento Motorizado contra el delito de tipo "motochorro" de la comuna 8.

En la huida, los delincuentes subieron a la autopista Luis Dellepiane en sentido hacia el aeropuerto de Ezeiza y luego, en la autopista Ricchieri, descendieron en la bajada del kilómetro 17,5, a la altura de Aldo Bonzi, luego de advertir que eran perseguidos.

Por este motivo comenzaron a dispararles a los policías, quienes repelieron la agresión y se originó un tiroteo que concluyó cuando los asaltantes chocaron contra un auto que se encontraba estacionado en una estación de servicio YPF.

Ambos asaltantes fueron detenidos de inmediato por los efectivos y se les secuestró dos pistolas, una calibre 9 milímetros y otra .380, con sus respectivas municiones, informaron fuentes policiales.

Asimismo, los agentes constataron que el Peugeot 208 en el que se movilizaban los ladrones tenía pedido de secuestro activo por robo a mano armada, añadieron los informantes.