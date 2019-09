Sentencia contra Brenda Barattini, Radio Latina

Lucas de Olmos, abogado de Brenda Barattini, la mujer que fue condenada por amputarle el pene a su amante, habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) luego de la sentencia.

"Vamos a ir al tribunal superior y si no tenemos respuesta vamos a ir a la Corte Suprema. La Corte es un cuello de botella y sabemos que puede tardar un año o en su defecto prescribir la causa", explicó.

“Brenda esta en shock, ella nunca lo quiso matar y la condenaron por homicidio agravado. Ella se consideró humillada", comentó el abogado.

"La condenaron como diciendo que en Córdoba tocar el miembro masculino es un homicidio. Lo podría haber matado ya que tenia bisturíes pero decidió la tijera de podar para darle una lección. Quieren imponer que el ataque al miembro masculino es igual que intentar asesinar a una persona", sentenció.