Pelea en tren Roca

Una violenta pelea se llevó a cabo en la estación Temperley del Tren Roca y las violentas imágenes se hicieron virales en las redes sociales.

Por motivos que se desconocen, vendedores ambulantes, pasajeros y un empleado de la empresa Trenes Argentinos se trenzaron en una batalla campal arriba de una formación.

El hecho se produjo a causa de un conflicto entre los presentes y algunos comerciantes. La pelea duró hasta que intervino un trabajador del transporte. Sin embargo, varios sujetos arremetieron contra él después de su interrupción y quedaron grabados por la cámara de un testigo.

Noticias relacionadas

El momento de mayor tensión se vivió cuando uno de los involucrados extrajo una barreta de su mochila para utilizarla como arma durante el altercado, justo cuando una mujer con un bebe en sus brazos intentaba separar a los involucrados.

Your browser does not support the video element.

Cabe destacar que la empresa, Trenes Argentinos, emitió un comunicado donde “lamenta lo sucedido” y las medidas que tomó hacía el trabajador.

“En el hecho, que se produjo llegando a la estación Temperley a las 13.36 de ayer, terminó involucrado un empleado del área de infraestructura de la empresa”, indican confirmando lo revelado por las imágenes registradas por los usuarios.

En la misiva la empresa informa que el trabajador “fue separado preventivamente de su cargo” y a su vez afirmó que hay una investigación en curso sobre estos hechos.