En una nueva visita a Córdoba, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó esta tarde que el objetivo del pacto que impulsa con distintos sectores es "ordenar a la Argentina", al considerar que el gobierno de Mauricio Macri dejará una economía "atada con alambres".



"Ordenar a la Argentina es la condición central de ese acuerdo", subrayó Fernández al hablar en un almuerzo de trabajo en la Fundación Mediterránea.



El ex jefe de Gabinete expresó: "Tenemos que poner en marcha la economía promoviendo el consumo, en una economía atada con alambres. Y hay que hacerlo con mucho cuidado, ahí viene la idea del pacto".

"Hace 4 años que venimos maltratando cualquier modo de inversión en ciencia, educación y tecnología", manifestó.

"Hubo alguien que pensó que la solución estaban en la educación privada y no en la pública, pero fue la pública la que nos hizo grande. ¿No estaría tan bien que la educación pública esté garantiza para todos los argentinos? ¿no es una obligación que tenemos como sociedad? claro que tenemos esa obligación. La misma obligación que tenemos de garantizar a los científicos que sigan investigando", aseveró.

El candidato a presidente dijo lo que espera de Argentina y lanzó una invitación a todos los argentinos: "Invitamos a que protagonicen otra Argentina que no solo presta atención al dilema del presente, sino que también veamos las obligaciones del futuro y para eso hay que trabajar codo a codo".

"Nos jactamos de producir alimentos pero no podemos alimentar a 15 personas. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar discutiendo y no hacerle frente a lo que nos avergüenza?", dijo.

"Necesitamos que la Argentina se ponga de pie, potenciando el campo y la industria. ¿Desde cuándo son cosas antagónicas? Ahora necesitamos entender que es imperioso que exportemos. La industria fue objeto de abandono estos años y es la mayor generadora de trabajo", agregó.

"Tenemos que recuperar mucho de lo perdido, todos tenemos que vivir en paz. ¿Quién es quién en la Argentina para decidir quién debe perder la intranquilidad?", manifestó.



"El día que Macri decidió congelar el consumo para bajar la inflación fue como bajar la perilla de luz para las empresas", aseguró Fernández.



El postulante del Frente de Todos volvió a hacer pie en Córdoba, uno de los dos distritos -junto con la Ciudad- donde perdió en las elecciones del pasado 11 de agosto, con el objetivo de mejorar ese resultado y achicar la diferencia con Macri.