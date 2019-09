Un nene de 3 años falleció este jueves en medio de un incendio registrado en un hotel familiar del barrio porteño de Flores, mientras que más de 20 personas fueron trasladas a los Hospitales Álvarez y Durand.



Según informaron fuentes policiales a NA, el incendio ocurrió en el hotel ubicado en Fray Cayetano Rodríguez al 345, al que este jueves concurrió personal de la Estación VII, el Grupo Especial de Rescate (GER) de Bomberos de la Ciudad, con hidroelevador y cisterna.



Las primeras informaciones indicaban que el fuego se desarrolló en dos habitaciones del 1° piso del edificio, y que también afectó a una tercera.



Las fuentes informaron que pasado este mediodía el fuego ya se había extinguido.



Unas 28 personas fueron atendidas en el lugar por médicos del SAME, mientras que 17 fueron trasladadas al Hospital Álvarez y al Hospital Durand.