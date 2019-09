Gran polémica dejó la presentación de Jimena Barón en la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos. Previo a aparecer en el escenario, el conductor del evento, Andrés Manzur, realizó una repudiable presentación para introducirla y fue acusado de haber cosificado y ejercido violencia simbólica contra la cantante.



“¿Quién quiere ver a Los Caligaris? ¿Quién quiere ver a Las Pelotas? ¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema”, fue lo que exclamó Manzur en el festival realizado el día sábado en la ciudad cordobesa.



Su insólita frase desencajó a sus compañeros en el escenario, y hasta uno de ellos se preguntó “si había escuchado mal”, pero sin darse cuenta de sus palabras, redobló la apuesta y aseguró que la artista iba a mostrar la cola. “Vos fíjate, cuando cante un tema se va a dar vuelta enseguida y la gente va a delirar”, aseveró, mientras que sus colegas decidieron sortear la situación con risas.



Esto fue repudiado por el colectivo Ni Una Menos de Villa Carlos Paz, que expresó su rechazo a través de un comunicado.

Your browser does not support the video element.

“Así es como un hombre se refiere públicamente al trabajo de una mujer artista, así es como coloca a una mujer por debajo de todos sus colegas varones”, señala el texto y agrega que durante el festejo “sucedieron diversas manifestaciones machistas, incluso exponiendo como objetos a mujeres del público en el escenario”.

Noticias relacionadas

“Todo esto forma parte del discurso hegemónico en donde el trabajo, el arte y cualquier producción femenina queda reducida a una hipersexualización de nuestros cuerpos. Asimismo, la gravedad de este tipo de discursos recae sobre el componente aleccionador para cualquier mujer que ostente un alto grado de visibilidad, teniendo en cuenta que, en este caso, se trata de una de las dos mujeres que se encontraban entre las figuras principales de los ocho números centrales de la Fiesta de la Primavera, evento que año a año convoca a miles de personas en nuestra ciudad, con fuerte presencia de la juventud”, continúa el comunicado.



El evento en el cual actuó la intérprete de "La Cobra" estuvo auspiciado por FM Córdoba. Manzur trabaja para esa emisora, que pertenecer al grupo Cadena 3. En la web de esa radio publicaron un mensaje luego de los polémicos dichos del conductor: "FM Córdoba pide disculpas a Jimena Barón por el agravio que pudiesen haber generado las expresiones de uno de nuestros locutores, en el marco de su presentación en el Festival de Primavera de Villa Carlos Paz".