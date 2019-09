Festejo de Colón en Brasil tras eliminar a Atlético Mineiro, REUTERS

Colón escribió una página de gloria en su historia al vencer en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por 4 a 3 en la definición por penales a Atlético Mineiro, luego de perder 2-1 en los noventa minutos reglamentarios, y pasar así a su primera final continental.

Por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, el arquero del "Sabalero", Leonardo Burián, volvió a vestirse de héroe al atajar los dos últimos disparos de la serie de cinco en el local, a Réver y al ecuatoriano Juan Cazares.

Colón arrancó mal la definición porque el guardameta de Mineiro Cleiton le había atajado el disparo a Wilson Morelo.

Sin embargo, después se recuperó y anotó los cuatro restantes: Guillermo Ortíz, Tomás Chancalay, Manuel Olivera y Luis Rodríguez.

Para el anfitrión marcaron Fabio Santos, Vinicius y Franco Di Santo.

Ambos equipos equipos llegaron a los penales porque en los 90 minutos reglamentarios se había impuesto el elenco brasileño por 2 a 1, mismo resultado que había cosechado el equipo santafesino como anfitrión.

En el primer tiempo, el delantero argentino Franco Di Santo, a los 39 minutos, convirtió el gol del elenco brasileño.

Ya en el complemento, Yimmi Chará, a los 6 minutos, aumentó la distancia para Atlético Mineiro, mientras que Luis Rodríguez de penal, a los 35, descontó para Colón y forzó así los remates desde los doce pasos.

Colón jugará la final frente a Independiente del Valle de Ecuador, el 9 de noviembre a un solo partido -será la primera vez que se dispute bajo este sistema- en el estadio de Cerro Porteño de Paraguay.

Empujados por su afición, los jugadores del Mineiro salieron en tromba en la primera mitad, en la que acorralaron a un Colón de Santa Fe que apenas creó peligro en el área brasileña.

Patric, tras una buena jugada colectiva, mandó el primer aviso en el minuto 5, con un disparo desde fuera del área que obligó Burián a lucirse.

La presión de los brasileños reculó en su área a los argentinos, que se cerraron atrás y obligaron el Mineiro a intentar sorprender en disparos lejanos.

En el 18, Juan Cazares se fue de su marcador y su disparo desde fuera del área salió fuera por muy poco.

La única ocasión de Colón en la primera mitad fue tras una falta lanzada al área en el minuto 25 por el Pulguita Rodríguez, que nadie remató y Cleiton no logró atajar.

Federico Lertora recogió el rebote desde la línea de fondo y centró al área, donde Guillermo Ortiz remató de cabeza y el balón acabó rebotando en el hombro de Igor Rabello, que salvó el gol.

Fue la única oportunidad en la primera parte de un Colón que fue superando en todo momento por el Mineiro.

En el minuto 38, Chará falló un gol cantando tras recibir una asistencia de Patric desde la derecha. Completamente sólo dentro del área pequeña, remató alto y perdonó el gol.

La presión local tuvo recompensa en el minuto 39, cuando Cazares centró al área y en su lucha por alto, Emanuel Oliveira y Luan acabaron dejando el esférico muerto dentro del área, donde Franco di Santo, muy atento, remató de primeras a gol.

Antes del descanso, el Galo pudo ampliar la ventaja con un disparo desde fuera del área de Elías que rebotó en la defensa argentina y obligó una vez más a Burián a lucirse para evitar el gol.

El inicio de la segunda mitad siguió con el mismo guión, con un Mineiro dispuesto a resolver la eliminatoria y que amplió la ventaja en el minuto 51, tras una gran jugada de Juan Cazares.

El ecuatoriano recogió un balón en la frontal de su área, salió disparado hasta tres cuartos de campo rival y asistió en profundidad a Chará, que cruzó el balón ante la salida de Burián para hacer el 2-0.

Con la eliminatoria resuelta, el Mineiro se durmió y Colón, que no se había dejado ver en todo el encuentro, empezó a hacerse con el balón y a rondar el área rival.

En el minuto 81, Elías derribó por detrás dentro del área al colombiano Wilson Morelo y le dio la oportunidad a Colón de igualar la eliminatoria, con un penal que Luis Miguel Rodríguez transformó por gol y forzó así los gloriosos penales para el "Sabalero".