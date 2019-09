El actor Jon Cryer, recordado por dar vida a Alan Harper en la serie “Two and a half man”, desmintió a Demi Moore. La acriz había asegurado que Cryer perdió la virginidad con ella en su reciente libro “Inside Out”.



En el texto, Moore escribió que se sintió mal al haberle quitado su virginidad al actor mientras filmaba la película “No Small Affair” (1984).

Noticias relacionadas

“Me duele pensar cuán insensible era con sus sentimientos, que le robé lo que podría haber sido un momento tan importante y hermoso”, escribió la actriz.

En Twitter, bromeó al decir que “aunque estoy seguro de que ella tenía total justificación para esa suposición con base en mi nivel de habilidad (y la expresión de asombro en mi rostro en ese momento), en realidad había perdido mi virginidad en la escuela secundaria”.

Well, the good thing about this is she doesn’t have to feel bad about it anymore, because while I’m sure she was totally justified making that assumption based on my my skill level (and the stunned look on my face at the time), I had actually lost my virginity in high school. https://t.co/amxCUaMUQw