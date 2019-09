Escape de control policial, persecución y choque, CANAL 26

Un hombre que escapó de un control policial en un auto fue detenido, luego de una persecución y choque que dio comienzo en el barrio porteño de Recoleta y concluyó en Villa Crespo.

El hecho se inició a las 4.50 en las intersecciones de Avenida Pueyrredón y Guido, en la Recoleta, cuando un policía de la Ciudad que estaba en un cuatriciclo y observó el paso de un auto Ford Focus de color blanco a gran velocidad, pero al intentar detenerlo se dio a la fuga.

En es momento, se inició una persecución por parte de efectivos de una brigada de la Comisaría 2A perteneciente a la Comuna 2 por varias calles porteñas a alta velocidad.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Al llegar a la intersección de avenida Córdoba y Malabia, en Villa Crespo, el sospechoso chocó su auto contra un Fiat Siena que estaba estacionado y que a causa del impacto quedó volcado.

Seguidamente el conductor, de 42 años, intentó escapar haciendo otra maniobra, pero chocó a una moto que también estaba estacionada, y a unos 20 metros más adelante sobre Malabia quedó acorralado por un móvil policial de civil que lo encerró, por lo que lograron finalmente detenerlo.

En el auto del aprehendido los policías secuestraron varios envoltorios de paco.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nro. 17 a cargo de Walter López, que caratuló el hecho como "Desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad".