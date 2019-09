Varias organizaciones ambientalistas marcharán este viernes en todo el país por la 3° Movilización Mundial contra la Crisis Climática, y en la Ciudad de Buenos Aires la manifestación irá desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación.



La movilización se realizará luego de la cumbre que se realizó en la ONU esta semana, donde se alertó por la situación ambiental.



Con el lema "Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro", las organizaciones Alianza por el Clima, Jóvenes por el Clima y Fridays por Future Argentina (creada por la joven Greta Thunberg), realizarán la manifestación este viernes desde las 15:00 en la Capital Federal.



Se espera que alrededor de las 17:30 se realice el acto central frente al Congreso de la Nación, donde hablarán referentes locales de la organización Fridays for Future y de Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima, entre otras.

Estaba previsto que las marchas y movilizaciones se replicaran en distintos puntos del país.

Además, el reclamo se repetirá en más de 160 países que se adhieren con acciones en al menos 30 ciudades y la participación de cientos de organizaciones que trabajan por el cuidado del medio ambiente.