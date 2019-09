REUTERS

El "Grito Global por el Aborto Legal", la movilización internacional que busca exigir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y denunciar sus barreras de acceso, se sintió desde las 17 frente al Congreso de la Nación y en otras ciudades en forma simultánea, en tanto que mañana habrá diversas actividades en todo el país.

"El debate social y político del 2018 enarboló las consignas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito e inauguró la Marea Verde que tiñe a todo el mundo en demanda de una política pública de salud integral que proporcione mayor autonomía y libertad a las mujeres y personas con capacidad de gestar", indicó el comunicado de la campaña.

Y agregó que "la Campaña se propone exigir las condiciones para lograr el acceso al aborto seguro y los cambios jurídicos que contribuyan a que las mujeres accedan a plenos derechos en cada uno de los países de América Latina y el Caribe".

En la ciudad de Buenos Aires, las actividades comenzaron a las 17 frente al Congreso con dos carpas en las que se realizaron charlas hasta las 19, y media hora después tendrá lugar el "Pañuelazo".

También el sábado, que es el día mundial, se realizará el 22° Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas Travestis y Trans, que reúne a activistas del noroeste, norte y San Martín, en la Universidad Nacional de José C. Paz y a las 18 realizarán una marcha.

Las actividades se replicará en ciudades bonaerenses como Bahía Blanca (una mateada en Plaza Rivadavia a las 17); Bragado (Plaza 25 de mayo a las 15.30); Junín ( Plaza 25 de mayo a las 17.30); Marcos Paz (pañuelazo a las 18).

En Mar del Plata la actividad será el sábado en Plaza España a las 15, misma hora que se concentrarán en Necochea en el Playón del Casino; y en Olavarría la concentración será a las 16 en Necochea y Brown.

En la ciudad de Entre Ríos habrá actividades a las 17 en la Plaza 1° de Mayo; en Formosa el grito de "Los Pañuelos no se guardan" sonará en Plaza San Martín a las 17 y en Santiago del Estero habrá un pañuelazo a las 18 en la Plaza Libertad.

En capital pampeana se congregarán mañana a las 18.30 en las escalinatas de la Universidad mientras que en General Pico será en la Plaza San Martín a las 16.

En la localidad santacruceña de Calafate la actividad será a las 17 en la Plaza Malvinas Argentinas y a unos kilómetros, en Caleta Olivia, se cumplirá el domingo a las 18 en el Gorosito.

Finalmente, en Usuhia también se escuchará el grito por el aborto legal el sábado a las 16.30 con un pañuelazo en el cartel que lleva el nombre de la ciudad.

El Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora desde 1990, es el resultado de una campaña integrada por movimientos de mujeres, feministas y de la diversidad de 21 países y 7 redes regionales.

En Argentina, la Coordinadora Campaña 28 de Septiembre, marchará este año con las consigna #NiMuertasNiPresas ¡Vivas y libres nos queremos en un #GritoGlobalPorAbortoLegal!".