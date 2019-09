Dólares. NA

El Banco Central (BCRA) publicó este viernes los nombres de más de 800 personas que compraron más de u$s 10.000 durante septiembre y obligó a las entidades financieras a pedir autorización, en caso que quieran hacer operaciones de cambio de dólares.



Mediante la comunicación "C" 84797, el Banco Central (BCRA) publicó un listado de personas que no podrán comprar ni vender dólares sin autorización del organismo.



Alcanza a las personas a las que el BCRA ya les había iniciado sumarios por haber comprado más de 10.000 dólares en este primer mes de vigencia del cepo cambiario.



La circular dirigida a las entidades financieras sostiene que "en el marco del Decreto N°609/19 y de la Comunicación "A" 6770 y complementarias, mediante Resolución N°61/19, se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio, o en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de esas personas".



Asimismo, el BCRA indicó que las personas que figuran en el listado "deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales".



En la noche del jueves, el BCRA ya había anticipado que comenzó a abrir sumarios para personas y entidades financieras que cometieron alguna "infracción" en el marco del nuevo esquema de control cambiario.



Fuentes de la autoridad monetaria indicaron que los datos son recaudados mediante un sistema que permite ver en tiempo real las acciones que se ejecutan en el sistema financiero, lo cual se complementa con un cruce de información con la AFIP.