El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, subrayó hoy que "la Argentina no resiste más ningún modelo de corrupción", al tiempo que remarcó que no tiene "ninguna intención" de que los hechos de defraudación al Estado "que hayan ocurrido dejen de juzgarse".



"La Argentina no resiste más ningún modelo de corrupción. Ni de un tipo que carga dólares en un bolso como fue el caso (de José) López ni de las cosas que se han hecho en este Gobierno privilegiando a los amigos y a los grandes negocios. Ninguna de las dos cosas resiste la Argentina", sostuvo el dirigente peronista.



En una entrevista con Beatriz Sarlo, el postulante opositor insistió en que esa situación "no puede seguir ocurriendo además en un país donde hay gente con hambre".



"No puede seguir ocurriendo. Es una carencia moral tan grande que tenemos como sociedad que no puede seguir ocurriendo", añadió el ex jefe de Gabinete.



"Dije la vez pasada que la verdad yo no quiero ser un gran presidente, quiero ser un presidente de un gran país, que es otra cosa. Y para ser un gran país hay que terminar con los personalismos. Lo he dicho siempre, no es de ahora. Y esto no va en desmedro de nadie, porque los grandes líderes hicieron mucho para servir a la comunidad argentina, tengo mucho respeto por todos ellos", manifestó.



"Pero lo que creo es que la Argentina necesita un desarrollo de la democracia mejor que la que hemos tenido hasta el día de hoy, mucho mejor. Porque ésta no ha funcionado bien, claramente. Por eso yo digo que los cuatro años que vienen, si me toca ser presidente, no va a ser el gobierno de un presidente, va a ser un gobierno de un presidente más veinticuatro gobernadores", aseveró.

Noticias relacionadas



"Yo no estoy queriendo recuperar la seguridad de las provincias, pero que nos ponga a todos en la misma línea de combate contra el crimen. Son esas cosas las que tenemos que discutir. Y para eso el Estado nacional tiene que abrirse. Porque el Estado nacional cambia, pero el Estado nacional actúa como el peor caudillo respecto de las provincias. Actúa dándole ventajas a las provincias, según quién es el presidente de turno", agregó.



Al ser consultado sobre qué sucedería con las causas judiciales en caso de que llegue al Gobierno, Alberto Fernández respondió: "No tengo ninguna intención de que los hechos de corrupción que hayan ocurrido dejen de juzgarse. Lo que pido es que se juzguen de acuerdo a la lógica de un Estado de derecho. Eso ha sido muy vulnerado respecto de algunas personas, empezando por Cristina (Kirchner)".



"Por una cuestión política a Cristina se la involucró en hechos que tal vez ocurrieron pero que no la involucraban a ella. Y esto es lo que a mí más me preocupa. Es un tema mucho más denso, mucho más difícil de explicar porque ahí uno ya entra en ribetes jurídicos que por ahí la gente no entiende. Pero eso es lo único que pido. Pero tengan todos la tranquilidad que yo no estoy para encubrir un acto de corrupción", destacó.

Asimismo, advirtió que "la corrupción en el sector público alguien la paga, se paga en los impuestos. Y cuesta dinero", al tiempo que indicó: "Garantizo que me voy a ocupar que en mi Gabinete haya sólo gente honesta. Y si hay un deshonesto, porque la verdad que uno tampoco puede garantizarse que tienen la misma lógica, lo único que les voy a pedir es que me ayuden a sacarlo y someterlo a la Justicia. Es lo único que le voy a pedir a la Argentina".



Por otra parte, el postulante afirmó que con su compañera de fórmula están "los dos juntos por convicción. Por convicción política y por convicción humana" y destacó "la fortaleza política de la unión".



"No siento que Cristina y yo tengamos una visión distinta sobre el país que queremos. Yo sé que a muchos les preocupa la presencia de Cristina en la fórmula. Y que muchos están inquietos. Pero es una inquietud que pueden resolver los que están inquietos, porque yo no lo estoy", destacó.



Y señaló: "Tengo una vicepresidenta que es una amiga. Es una amiga con quien además hemos tenido muchas diferencias, conocemos nuestros pareceres y nos respetamos, y apreciamos y queremos mucho. Tengo una ventaja superlativa sobre el resto de esos presidentes".



Finalmente, Fernández afirmó que, en caso de llegar a la Casa Rosada, se sumará a la "marea" feminista y destacó que, además de propiciar la creación del Ministerio de la Mujer, está pensando en que haya "varias mujeres en el Gabinete".