Fue una semana movida para Jimena Barón, la autora de la "La Cobra" fue protagonista de un escándalo cuando un presentador cordobés la presentó en el escenario con unas polémicas y repudibales palabras.



La actriz y cantante no se quedó callada y realizó un vivo en Instagram donde criticó al presentador Andrés Manzur: "El fin de semana pasado tuve un show en Córdoba. Al parecer hay un conductor de una radio que me presentó de una manera muy machista, tengo entendido", comenzó.

Noticias relacionadas

"Presentó a una banda que tocaba después de nosotros y dijo '¿tienen ganas de escuchar a los chicos? Y si tienen ganas de verle el culo a Jimena, ella no va a tener problema'. No está bien que a mí me presente como un culo. No está bien que el arengue hacia el público sea si tienen ganas de verme el ojete o no. Digo, si presentan culos, que presenten los culos de todos, de los chicos que tocaron después y antes", manifestó.

Ahora la cantante sigue con su gira y volvió a mostrarse más sensual que nunca mientras se tomaba un baño en Montevido, horas previas a su show.

Ver esta publicación en Instagram 😈😇 Una publicación compartida por j mena (@baronjimena) el 28 de Sep de 2019 a las 10:51 PDT

Además, el viernes publicó una jugada foto en la que se la ve encima de una colchoneta, contra la pared y vistiendo una tanga, la actriz habló sobre el principal instrumento con el que mantiene a su familia con un comunicado que tiene un par de dardos de punta muy aguda.

La artista sigue disfrutando de un presente increíble mientras deja de lado las polémicas.