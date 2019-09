Unas 350 personas trabajaban para contener un gigantesco incendio forestal que se registraba en la región del Valle de Punilla, en la zona serrana de la provincia de Córdoba.



El incendio tiene un frente de unos nueve kilómetros y había arrancado tres días atrás cerca de la localidad de La Cumbre, donde permanecían activos sólo focos secundarios, mientras que las llamas más importantes avanzaban hacia Villa Giardino.



En el combate de las llamas trabajaban un total de 350 personas, entre bomberos, policías y miembros del Plan Provincial de Manejo del Fuego, con la colaboración de seis aviones hidrantes y un helicóptero.



Los aviones humedecían áreas de difícil acceso y hasta ese lugar se trasladaban los brigadistas en helicóptero para completar la tarea.



"El fuego de La Cumbre se ha desplazado hacia el este de Villa Giardino. En La Cumbre, el primer avión está realizando el sobrevuelo pero la situación ya había cambiado bastante. Ahora disminuyó el viento", informó a la radio Cadena 3 el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, Claudio Vignetta.

Noticias relacionadas



Por su parte, el director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, señaló que el frente de fuego está contenido en un 30 por ciento.



"Tenemos un perímetro muy inestable con una temperatura de casi 30 grados. No hay evacuados ni autoevacuados", consignó Concha por el mismo medio.



"En casi nueve kilómetros de extensión que tenía originalmente el incendio, tener casi un 40 por ciento contenido es muy importante. El 60 por ciento sigue con mucha actividad. Hay muchos puntos calientes", añadió el funcionario.



En el lugar trabajan más de 30 cuarteles de bomberos de La Cumbre, Capilla del Monte, Villa Giardino, La Falda, Valle Hermoso, Los Cocos y Cosquín.