En busca de revertir la dura derrota electoral de las primarias, el presidente Mauricio Macri lanzó esta tarde en el barrio porteño de Belgrano sus marchas del "Sí, se puede" y luego tiene previsto realizar esas actividades de campaña en Junín, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, de acuerdo al cronograma elaborado por el equipo de Juntos por el Cambio.



Dispuesto a recorrer 30 ciudades en 30 días para dejar de lado la campaña virtual y retomar el contacto con la población tras haber abandonado los clásicos timbreos, el jefe de Estado confía en que este tipo de movilizaciones lo ayudará a alcanzar el balotaje del 24 de noviembre para definir mano a mano en las urnas contra el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

El presidente se dirigió a una multitud esta tarde: "Me llegan al alma y la corazón las palabras, gracias de verdad. Quiero decirles muchas cosas, debo calmar la emoción. Que estén acá significa mucho, que compartimos el mismo amor por este país y la verdad es que me sorprendieron", comenzó.

"Me sorprendieron el 24 de agosto, dándonos mucho amor y ahora me sorprenden acá. Con esa canción "Mauricio no estás solo, me partieron el corazón. No están solos en esto, vamos a tener el país que todos queremos. Hoy comienza la marcha de 30 días por todo el país y no nos resignamos", expresó.

"Hoy estoy acá por ustedes y por todas las cosas que nos unen, nos unen amar y querer vivir en libertad, nos une la honestidad, nos une querer vivir en paz, nos une querer dejar un mejor futuro a nuestros hijos, nos une querer construir y no destruir", agregó.

“Hoy le decimos no a la impunidad. Nunca bajamos los brazos. Llorá si querés, llorá. A mí me llena de emoción estar con ustedes acá. Los escuché. Y ahora se viene el crecimiento, ahora se acaba el ajuste, ahora se viene la plata al bolsillo. El esfuerzo no fue en vano”, aseveró.

“Esta realidad o la cambiamos nosotros o no la cambia nadie. Y queremos conocerla sin maquillaje para poder transformarla. Nada es más importante en este país que la familia. Acá tienen un gobierno que le da pelea a las mafias”, manifestó.

“Ninguna organización mafiosa se va a quedar con la parte del trabajo de nadie. Vamos por otro 'Sí se puede'. Podemos dar vuelta la elección, claro que se puede. Pero para eso los necesito así, más movilizados que nunca”, agregó.

“Tenemos que cuidar el voto, hay que ir a fiscalizar hasta las tres de la mañana. Tenemos que defender nuestras ideas sin agresión”, expresó.

“Cuando nos pregunten que estábamos haciendo en octubre de 2019, les diremos que estábamos haciendo patria”, cerró.

Una de las primeras dirigentes políticas en llegar fue la diputada nacional Elisa Carrió, quien bajó de su auto y caminó varios metros acompañada de seguidores, que la aplaudieron y le pidieron una selfie.

Entre los carteles que exhibieron los militantes, se pudieron leer: "Fuerza Presidente"; "Sí se puede vivir en libertad y en paz"; "Defendamos la República"; "Sí, se puede hacer un país sin narcos", entre otros.





La segunda marcha de los seguidores de Juntos por el Cambio se concretará el lunes, a las 17.30, desde la ciudad bonaerense de Junín, con Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal como oradores centrales.