En busca de revertir la dura derrota electoral de las primarias, el presidente Mauricio Macri lanzará esta tarde en el barrio porteño de Belgrano sus marchas del "Sí, se puede" y luego tiene previsto realizar esas actividades de campaña en Junín, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, de acuerdo al cronograma elaborado por el equipo de Juntos por el Cambio.



Dispuesto a recorrer 30 ciudades en 30 días para dejar de lado la campaña virtual y retomar el contacto con la población tras haber abandonado los clásicos timbreos, el jefe de Estado confía en que este tipo de movilizaciones lo ayudará a alcanzar el balotaje del 24 de noviembre para definir mano a mano en las urnas contra el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.



Pese a que a lo largo de su gestión casi nunca se anticipaban con varios días de antelación los lugares que visitaría, la búsqueda de la reelección lo llevó a comunicar en las redes sociales su raid día a día.



Con la mirada puesta en la participación de los vecinos de los diferentes lugares, Macri arrancará la larga marcha del "Sí, se puede" este sábado en la zona de las Barrancas de Belgrano a las 17:00.

Noticias relacionadas

La segunda parada será el distrito bonaerense de Junín, al que arribará el próximo lunes: "Te invito a que te sumes y le avises también a tu familia y amigos. Nos vemos el lunes ahí", manifestó a través de su cuenta de Twitter.

En tanto, al otro día estará en Córdoba, visitando Tránsito, Santiago Temple y Río Primero: "Te espero. Por favor avisale a tus conocidos que nos vemos ahí. Vamos Córdoba!!!", reza el mensaje publicado por Macri.

Your browser does not support the video element.

Esperanza, Humboldt y Nuevo Torino, en Santa Fe, recibirán al líder del PRO el próximo miércoles, así como el jueves estará en las ciudades entrerrianas de Concepción del Uruguay y La Paz,ante lo cual remarcó que "es importante que todos los entrerrianos que apoyan el cambio se sumen".

Your browser does not support the video element.

Con el anuncio de esas convocatorias, Macri intenta instalar en las redes sociales el hashtag "#YoVoy", al tiempo que utiliza un tono coloquial y no repite los textos de las invitaciones, para no estandarizarlas.