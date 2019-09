Los simpatizantes del oficialismo se concentraban esta tarde en en el barrio porteño de Belgrano a la espera del discurso del presidente Mauricio Macri en el lanzamiento de las marchas del "Sí se puede", la nueva modalidad de campaña de Juntos por el Cambio.



Los seguidores de Macri comenzaron a compartir en sus redes sociales imágenes de la zona de Barrancas de Belgrano, a donde Macri llegará a bordo del tren Mitre y pronunciará un discurso enfocado en el objetivo de llegar a las elecciones de octubre con chances de forzar un balotaje con su rival del Frente de Todos, Alberto Fernández.



El candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, fue uno de los primeros al hablarle a la multitud.



“La única batalla que se pierde es la que no se hace. Les pedimos al pueblo que escuchen lo que están diciendo en el Frente de Todos”, expresó.

“Tenemos que terminar con los planes, no pueden ser para siempre. Hay que recuperar la cultura del trabajo. Esto así no va más”, dijo.

“Está en juego la libertad. Hablan de la reforma de la constitución, de invadir los departamentos de la gente. Se acabó el ajuste”, aseveró.

“Venimos a convocar al peronismo, al que tienen pensamientos democráticos. Si gana Fernández, gana Cristina, y va a gobernar ella”, cerró su discurso.

Sin la presencia de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se prevé que tomen la palabra en primer lugar la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el candidato a vicepresidente Miguel Pichetto.

La nueva modalidad de campaña del oficialismo apunta a recorrer 30 ciudadesen 30 días para dejar de lado la campaña virtual y retomar el contacto con la población, lo que lo llevará próximamente a Junín, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.