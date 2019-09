El presidente Mauricio Macri dijo que "significa mucho que estén acá porque significa que compartimos el enorme amor por este país" y afirmó: "Ustedes no están solos, estamos juntos en esto", en el acto de la primera marcha Sí se Puede en Barrancas de Belgrano.

El jefe de Estado aseguró que "se puede dar vuelta esta elección" y pidió que "para eso los necesito más movilizados que nunca, más apasionados que nunca".



Subrayó, además, saber que "la clase media hizo el mayor esfuerzo, pero tomé nota, los entendí", y afirmó: "Les quiero decir que lo que viene es distinto. El esfuerzo no fue en vano".

En el acto, previamente hablaron la diputada Elisa Carrió y el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto.

Noticias relacionadas

Una de las primeras dirigentes políticas en llegar fue la diputada nacional Elisa Carrió, quien bajó de su auto y caminó varios metros acompañada de seguidores, que la aplaudieron y le pidieron una selfie.

Entre los carteles que exhibieron los militantes, se pudieron leer: "Fuerza Presidente"; "Sí se puede vivir en libertad y en paz"; "Defendamos la República"; "Sí, se puede hacer un país sin narcos", entre otros.



La segunda marcha de los seguidores de Juntos por el Cambio se concretará el lunes, a las 17.30, desde la ciudad bonaerense de Junín, con Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal como oradores centrales.

La segunda parada será el distrito bonaerense de Junín, al que arribará el próximo lunes: "Te invito a que te sumes y le avises también a tu familia y amigos. Nos vemos el lunes ahí", manifestó a través de su cuenta de Twitter.



En tanto, al otro día estará en Córdoba, visitando Tránsito, Santiago Temple y Río Primero: "Te espero. Por favor avisale a tus conocidos que nos vemos ahí. Vamos Córdoba!!!", reza el mensaje publicado por Macri.

Esperanza, Humboldt y Nuevo Torino, en Santa Fe, recibirán al líder del PRO el próximo miércoles, así como el jueves estará en las ciudades entrerrianas de Concepción del Uruguay y La Paz,ante lo cual remarcó que "es importante que todos los entrerrianos que apoyan el cambio se sumen".

Your browser does not support the video element.



Con el anuncio de esas convocatorias, Macri intenta instalar en las redes sociales el hashtag "#YoVoy", al tiempo que utiliza un tono coloquial y no repite los textos de las invitaciones, para no estandarizarlas.