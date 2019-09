EL CANDIDATO A PRESIDENTE JUNTO AL SALTEÑO LEY, FOTO PRENSA FRENTE DE TODOS

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó esta tarde un acto en la ciudad de Salta, junto al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y los candidatos locales del espacio opositor.



El acto se desarrolló en el Estadio Delmi fue originalmente organizado para la candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner, pero el sorpresivo viaje de la ex mandataria a Cuba, donde su hija se encuentra realizando un tratamiento médico, decidió a Fernández a tomar su lugar en el evento.

“Gracias Salta, gracias por estar aquí por acompañarme. Me es muy grato estar con todos ustedes, en la tierra de gente maravillosa. Vengo recorriendo el país en todas sus latitudes y en todos los lugares recibo los mismos reproches y necesidades”, expresó el candidato al iniciar el acto.

“Al cabo de cuatro años, han sumergido a la pobreza a millones de argentinos, han visto cerrar empresas. Y hoy recién el presidente se dio cuenta que esto no puede pasar”, expresó.

"Presidente, no prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió, no venga a decirnos que llegó la hora del trabajo y de combatir la pobreza", disparó el candidato presidencial, al tiempo que subrayó que "lo único que hizo fue sumergir en la pobreza a cinco millones de argentinos".

“Lo que vamos a entender de aquí en adelante es que el mayor pecado que podemos cometer es dividirnos y que vuelvan a poder los que nos destruyeron", manifestó.

“El país que nos dejan es tierra arrazada. Yo no voy a quejarme de la herencia que recibiré, porque lo conozco. Porque Macri y su gobierno son ladrones de guantes blancos. Siempre pagan los que menos tienen. Siempre los mismos pagan los platos rotos de estos canallas. Debemos unirnos para cumplir los desafíos venideros”, aseveró.

“No es posible que en el Siglo XXI, un país que se jacta de alimentar a 400 millones de personas no pueda terminar con el flagelo del hambre en Argentina”, dijo.

“Se ponen nerviosos porque digo que los jubilados van a tener sus medicamentos gratis y preguntan quién lo va a pagar, lo vamos a pagar los argentinos, todos nosotros. Hoy tenía que estar Cristina y estoy yo porque Cristina tiene que viajar 5000 kilómetros para cuidar a su hija por la impericia que se vive en el país”, agregó.

“No al desmonte, cuidemos nuestra tierra, porque sino, con el cambio climático, no le dejaremos un mundo a nuestros hijos y nietos”, cerró.



El postulante presidencial llegó al aeropuerto de Salta a las 17:30 y fue recibido por el vicegobernador y precandidato a gobernador por el Frente de Todos Miguel Isa, quien enfrentará en las primarias provinciales a Sergio "Oso" Leavy, quien a su vez acompaña a Fernández en el escenario.



"Es un honor recibir al futuro presidente de los argentinos en representación de todos los salteños", manifestó Isa al recibir a Fernández.



Horas antes del evento, el postulante afirmó en declaraciones radiales que con su compañera de fórmula están "los dos juntos por convicción: por convicción política y por convicción humana", al tiempo que destacó "la fortaleza política de la unión".