Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli criticó en su cuenta de Twitter el herbicida glifosato, un producto clave que se viene usando en el control de malezas en el campo, y solicitó que se haga algo.

El conductor televisivo dijo que el glifosato “está prohibido en 74 países, y en Argentina siguen fumigando a personas, escuelas, y a los alimentos que comemos”. A ese mensaje también se sumó su esposa, Guillermina Valdés.

Los productores utilizan glifosato, y herbicidas de amplio espectro para el control de gramíneas, así como plantas de hoja ancha para el manejo de malezas. En ese marco, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), “el potencial cancerígeno del glifosato en la Categoría E, es la más baja de su escala”.

No obstante y frente a los mensajes en las redes sociales, fuentes del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, aseguraron que el glifosato “está prohibido solamente en 5 países que son los de Cooperación del Golfo (Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes). Algunos pocos países como Sri Lanka prohibieron el glifosato años atrás, y recientemente lo han vuelto a incorporar.

Agregaron además, que “hay países que han hecho declaraciones que próximamente prohibirán, pero al momento no lo hicieron. Hay otros países que dijeron que lo prohibían, como Austria y Vietnam, pero todavía no estaría del todo implementado. Por lo tanto, no son 74 países los que prohibieron el glifosato sino 5 y que prácticamente no tienen agricultura”.

En ese marco, comentaron que el actual sistema de agricultura en nuestro país se desarrolla en base a la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), las cuales permiten producir de manera eficiente alimentos seguros cuidando el ambiente y la salud de las personas.

El mensaje del conductor desató una catarata de respuestas y hasta el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, opinó al respecto: “Se nos está asignando a los productores agropecuarios como que somos destructores del medio ambiente. Lo primero que tenemos que entender es que los productores somos los principales defensores del medio ambiente, porque es nuestro medio de trabajo y es nuestra vida. Lo que hacemos todos los días es producir sustentablemente para seguir teniendo la base de nuestro capital que es el campo”.

“Es una lástima que alguien tan mediático opine de un tema sin estar informado. Está probado científicamente que los fitosanitarios bien aplicados, no tienen consecuencias sobre la salud humana. El hambre y la desnutrición en el mundo se agravarían sin estos productos”, agregó por su parte el titular de la Rural, Daniel Pelegrina.

“Debido a la información y comentarios erróneos de su tweet, considerando que se refiere a necesidades básicas de las personas, es fundamental que se informe en instituciones públicas y privadas. Se va a sorprender el liderazgo de Argentina a nivel internacional, en producción que cuida ambiente y personas”, expresó al respecto la ex presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), María Beatriz “Pilu” Giraudo.