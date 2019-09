Floppy Tesouro

La modelo y panelista, Floppy Tesouro, detalló cuál fue el momento en el que se dio cuenta de que ya no podía seguir en pareja con el papá de su hija, Rodrigo Fernández Prieto.

En el marco de su invitación al programa PH, Tesouro, lejos de mantener el motivo bajo siete llaves reveló que "el bautismo fue un temón, una bisgara en mi relación. Intenté salir adelante, no me iba a separar porque no fue al bautismo de la nena porque me parecía un montón...", comenzó.

Más adelante detalló por qué su pareja decidió no ser parte de la celebración religiosa: "No es creyente, no quería estar presente en ese momento. Y me angustié mucho puertas para adentro, no la pasé bien y se lo transmití. Me dolió por mí y por Moorea, tendría que habernos acompañado a las dos. Hay cosas que uno no está acostumbrado a hacer, pero cuando formás una pareja... Somos dos. Ya no sos más uno. Y, en mi caso, éramos tres. Me sentí sola, no estaba mi compañero de vida. No corté por eso, pero siento que fue una bisagra".

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

No obstante aclaró que hoy se siente "mucho más entera" y que ya no llora cuando da detalles en público sobre su ruptura.

"Rodri es una gran persona, un gran papá. No me arrepiento de haber formado esta hermosa familia, siempre lo voy a amar porque es mi familia. De hecho, éramos mejores amigos... Son cosas que pasan, pero siempre va a estar en mi corazón", concluyó Foppy pero aclaró: "Igual, hoy el gran amor de mi vida es Moorea". No pudo ser...

Video: Gentileza Telefe