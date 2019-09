Vandalismo en estación de subte de linea A

Un grupo de 20 personas vandalizó vagones del subte de la línea A y atacó a algunos empleados en la estación San José de Flores porteña, un hecho ocurrido el 21 de agosto viralizado en las últimas horas tras ser grabado por uno de los agresores con una cámara GoPro en su cabeza.

En tanto, uno de los vándalos fue detenido por agentes la comisaría vecinal 7C, que procuraba la detención del resto de los partícipes del ataque.

Fuentes policiales informaron que en las últimas horas trascendió en las redes sociales un video en el que un grupo de 20 personas encapuchados ingresó a la estación San José de Flores de la Línea A.

En esas imágenes se vio el momento en el que los jóvenes, varios de ellos portando cámaras, bajaron las escaleras e increparon a empleados que intentaron esconderse en los baños.

"Dale, dale, salí hijo de pu...", le dijo uno de los vándalos a uno de los empleados que fue obligado a descender por las escaleras con las manos en alto.

Según las fuentes, los encapuchados redujeron y agredieron a cuatro empleados y a personal de seguridad de la empresa Metrovías. Luego, realizaron graffitis en una formación que estaba estacionada, tras lo cual efectivos de la comisaría vecinal 7C fueron alertados.

La Policía detuvo a un hombre de nacionalidad brasileña, quien quedó a disposición del Juzgado Federal 6.

Los voceros añadieron que personal de Investigaciones y Brigadas de la seccional realizaba investigaciones correspondientes mediante el análisis de las cámaras de seguridad para detener al resto de los agresores.

A raíz de esta situación, hubo incorporación de mayor cantidad de policías para que realicen tareas de prevención en las estaciones del subte.