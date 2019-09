Parque de la Unidad Nacional de Merlo

La intendencia de Merlo, conducida por Gustavo Menéndez, inauguró el Parque de la Unidad Nacional (ex Campo de Patos).

En Libertad, el Parque que está ubicado en Av Calle Real, entre España y 33, podrá ser disfrutado por todos los vecinos merlenses.

El intendente Gustavo Menéndez, en la inauguración, habló a los vecinos y dijo: “Pensamos en la integración de los vecinos para poder disfrutar a pleno en familia este hermoso lugar que tiene características únicas. Cada una de las rejas que se ven acá se hizo plenamente con mano de obra merlense, lo que es un gran orgullo, al igual que la calesita”.

“Algunos me preguntan por qué no das la concesión de la calesita para poder recaudar algo para el municipio.Yo me acuerdo, cuando era niño y estaba con mi hermana con la “ñata” contra el vidrio por no tener el dinero, por eso es gratis”, comentó.

También estuvo presente la candidata a vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario.

Desde hace varios meses que el Municipio de Merlo venía trabajando arduamente junto con la Secretaria de Delegaciones para dejar el parque hermoso para que puedan disfrutarlo todos los merlenses.

El predio cuenta con juegos para niños, canchas de varios deportes, senda para bicicletas, espacios verdes y muchos más. Sin embargo, los humanos no serán los únicos que podrán aprovechar de este espacio; ya que la Secretaria de Delegaciones se encargó de realizarles cuchas de cemento a los perros callejeros que viven en el predio.