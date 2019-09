Un nene de 15 años lucha por su vida luego de recibir un piedrazo en la cabeza mientras jugaba al futbol en la localidad bonaerense de Del Viso.



El niño, Juan Gambini, está internado desde el viernes en el Hospital Sanguinetti de Pilar con una fractura de cráneo y está en coma. El sábado fue operado durante la madrugada del sábado para poder descomprimir el edema cerebral. Las próximas horas serán claves para conocer su evolución.

"Cuando llegué a ver a mi hijo eso era un vendaval de piedras”, relató José, papá de Juan. Por el relato de los testigos, se conoce que el joven fue agredido brutalmente durante con una baldosa en la cabeza en medio de una discusión.

Su familia pidió a la justicia que detenga al autor de la brutal agresión, que ya estaría identificado y habría otro cómplice.

"Estaban jugando un partido de fútbol, cuando llegué habían empezado los piedrazos. Identifiqué al que le tiró la piedra, pero cuando le dijimos a la policía, en lugar de agarrar al agresor, se confundieron y agarraron a mi otro hijo que estaba conmigo. Ahora el que lo dejó así a Juan, está libre”, contó José.

"Me vinieron a tomar la denuncia al hospital porque los llamé yo, sino, no venían y no hacían nada al respecto. El que lastimó a mi hijo está libre”, dijo.