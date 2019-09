Susana Giménez recibió en su living a Fernando Burlando y Barby Franco allí la pareja no paró de sacarse chispas cada vez que trataban de explicarle a la diva de los teléfonos el por qué de todas las veces que cancelaron la boda.



"Estaba al borde del ataque de pánico, estaba nervioso y muy asustado", lanzó Barby sobre el estado de ánimo del abogado cuando apenas se sentaron en el living de la diva. Consultado por la conductora, Burlando respondió: "El problema no serías vos" e inmediatamente se quedó mirando a su pareja.



"No está bueno cancelar seis veces. La última vez me entere por la televisión (cuando Fernando estuvo en el programa de Mirtha Legrand). Obviamente me molestó en su momento", dijo ella.



"Yo quería ponerme el vestido de novia que voy a sortear para venir acá y que él vea que lindo me queda", expresó la joven modelo.



La pareja del abogado llevó el diseño para mostrárselo, sin preocuparse por la regla que indica que el futuro marido no tiene que ver el vestido porque es de mala suerte. "No importa, si ya me canceló", dijo Barby y comenzó a lucir los detalles del atuendo.

"Está suspendido, no está cancelado", afirmó Burlando ante los cuestionamientos de su pareja y de la conductora. "Ahora soy yo la que no se quiere casar", retrucó Barby.

Habrá que esperar la próximo capítulo de esta novela para revelar si finalmente la pareja dará el sí.