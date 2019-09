Mauricio Macri, a modo de campaña y acompañado por su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto, dio a conocer las propuestas de Juntos por el Cambio para generar empleo.

"El último índice de pobreza que anunciará el INDEC dará un número que va a doler pero que hay que mirarlo de frente. La medimos y no la ocultamos, en los dos primeros años tuvimos una tendencia a la baja", manifestó.



"Voy a seguir trabajando para sacar adelante a las familias y lo haré convocando a todos los sectores. Terminar con la pobreza requiere consensos", dijo.

"Hoy dos millones de persona buscan trabajo, en estos años se generaron 1.200.000 puestos nuevos y la que viene es una etapa del crecimiento y de cambios para alinear el bolsillo y que no cueste tanto llegar a fin de mes", agregó.

"Vamos a reducir a cero las contribuciones patronales de las pymes que contraten empleados en el 2020. Vale la pena todo este esfuerzo, vale la pena seguir confiando. Se viene una etapa mejor", aseveró. Se viene una etapa de cambios para aliviar el bolsillo de los argentinos", cerró.

El presidente Mauricio Macri, tras iniciar el sábado la marcha "del Si Se Puede", anunció desde el conurbano propuestas para las Pymes, mientras que por la tarde visitará Junín.

Desde el comando de campaña, se confirmó que las iniciativas se darán a conocer "en el marco de las propuestas que Juntos por el Cambio presentará, una por día, hasta la elección del 27 de octubre".



De esa manera, Macri iniciaba la semana con actividad en rol de candidato presidencial, con los nuevos aires otorgado por el triunfo obtenido en Mendoza por el radical Rodolfo Suárez.



Luego de su actividad de campaña, el Presidente se ocupará de la gestión, encabezando una reunión de gabinete a partir de las 10:30 en la Casa Rosada y seguidamente a las 12:30 mantendrá un encuentro con productores de peras y manzanas.



Tras un paréntesis con actividad oficial, Macri a las 17.30 encabezará en Junín la segunda convocatoria del "Si se Puede" junto a la gobernadora María Eugenia Vidal.



A las 16:20, el mandatario hará una recorrida por las obras de la Ruta Nacional 8, en Arrecifes y las 17:20 dejará inaugurado tres tramos de la Ruta Nacional 7 a la altura de Junín.