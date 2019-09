El presidente Mauricio Macri prometió en el distrito bonaerense de Morón que en caso de ser reelecto "reducirá a cero" las contribuciones patronales para las Pymes que contraten nuevos empleados en el 2020 para promover la generación de empleo.



Además se refirió a los índices de pobreza del primer semestre que el INDEC dará a conocer esta tarde.



"El último índice de pobreza que anunciará el INDEC dará un número que va a doler pero que hay que mirarlo de frente. La medimos y no la ocultamos, en los dos primeros años tuvimos una tendencia a la baja", manifestó.

"Voy a seguir trabajando para sacar adelante a las familias y lo haré convocando a todos los sectores. Terminar con la pobreza requiere consensos", dijo.

Noticias relacionadas

Indec dará a conocer esta tarde el índice oficial de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2019.

El dato será brindado a partir de las 16:00 por el organismo a través de su cuenta de la red social y según la consultora Elypsis, se acercará al 35 por ciento.

De acuerdo con ese análisis, el preocupante porcentaje de pobres "refleja la caída del ingreso real en el último año", donde "el ingreso principal del hogar cayó 13,8% entre el II trimestre de 2018 y el II de 2019".



Se trata del peor índice de la gestión del presidente Mauricio Macri ya que había alcanzado el 32,6 por ciento en 2016, mientras que el segundo semestre de 2017 había sido el mejor, con 25,7.



La mayoría de los análisis espera un porcentaje que se incrementará al menos en dos puntos en el segundo semestre de 2019, por lo que el índice se acercaría al 37 por ciento.