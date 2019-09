Un adolescente de 15 años permanecía internado en terapia intensiva tras haber sido impactado por una pedrada en la cabeza durante una pelea que se registró tras un partido de fútbol en un predio de la localidad bonaerense de Del Viso, en la zona norte del conurbano.

El incidente se produjo el viernes último en un predio situado frente al Hospital Pediátrico Falcón, de esa localidad del partido de Pilar, en Arata y Polonia.



En ese lugar se produjo una terrible pelea por causas a establecer y el chico, llamado Juan Gambini, que había acudido a jugar al fútbol, recibió el impacto de una baldosa y sufrió fractura con hundimiento de cráneo. El hermano del nene, Daniel, dialogó con CANAL 26 y contó cómo se encuentra el nene.

"Mi hermano se pudo levantar bien, mi mamá lo vio bien pero tiene muchos tubos por todo el cuerpo. Tiene la cara inflada por el piedrazo más el cráneo que aún está abierto", expresó Daniel.

"Ellos se juntan todos los viernes a jugar a la pelota, el partido fue de imprevisto. Las personas que vinieron a atacar no los conocían y todo empezó por una patada sin querer de mi hermano a uno de los agresores", dijo.

"Agarraron piedras de la calle, de la vereda y de las que estabana en la cancha. Sabemos quiénes son los agresores, mis papás están en las fiscalía prestando declaración", comentó.

El adolescente fue llevado de urgencia al Hospital Sanguinetti, donde fue operado y permanecía internado en situación "estable", informó este lunes su padre, José Gambini.