Una mujer de 30 años que se encontraba desaparecida desde hace más de un mes fue encontrada esta mañana muerta, enterrada en el jardín de la casa de su padre, en el distrito bonaerense de Hurlingham, luego que el hombre confesara que la degolló durante una discusión.



El cadáver de la víctima, que se llamaba Ariana Palacios, tenía 30 años y era madre de una niña de cinco, fue hallado por la Policía en el fondo de la vivienda situada en Frías al 3.500, de ese partido situado al oeste del Gran Buenos Aires.



El hallazgo, que la Policía concretó con la utilización de un perro rastreador, ocurrió luego que Willy Palacios Montaño, un hombre de nacionalidad boliviana y 62 años, confesara que mató de una puñalada en el cuello en medio de una discusión a su hija, la cual permanecía desaparecida desde el 28 de agosto pasado.

El hombre quedó inmediatamente detenido y a disposición del fiscal Walter Leguisamo, que depende del Departamento Judicial de Morón.

