Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en Junín, NA

El presidente Mauricio Macri encabezó este lunes junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la segunda marcha del "Sí, se puede" en Junín, donde afirmó que "los bonaerenses no están solos" y subrayó que la derrota de las PASO "se puede dar vuelta".

"Esta batalla vale la pena", enfatizó. "Así como me sorprendieron ustedes el 24 de agosto (en la Casa Rosada), yo los invité hoy acá para decirles que no están solos, que los bonaerenses no están solos", enfatizó el mandatario nacional sobre el escenario, junto a Vidal y el vicegobernador provincial, Daniel Salvador.

El Presidente sostuvo que hay "que ir por otro `se puede`" como en 2015 y señaló: "Pero para eso, primero lo primero, se puede dar vuelta esta elección".

"Esta marcha que comenzó el sábado, que va a recorrer todo el país, es hombro a hombro, con todos aquellos que no nos resignamos, que sabemos que hay una Argentina posible, para dar esta batalla por nuestro futuro", remarcó Macri.

"Somos millones los que compartimos el mismo sueño y somos millones que nos vamos a volver a encontrar el 27 de octubre para decir `Sí, se puede´", resaltó, por su parte, Vidal, que habló antes que Macri.

El Presidente llegó a Junín tras encabezar en la localidad de Arrecifes una recorrida por obras en la autopista a la Ruta Nacional 8.

"Esta mejora en las rutas nos permite crecer porque por acá pasa gran parte de la producción del país", señaló el jefe de Estado antes de llegar a Junín.

"¿Por qué me metí en política? porque son muchas las cosas que compartimos, que nos unen y que queremos ratificar. Nos une querer cuidar la democracia, la honestidad, amar y querer vivir en libertad y que cada uno se exprese y diga lo que piensa. Nos une querer un futuro mejor para nuestros hijos", agregó Macri, al pedir el voto para el 27 de octubre.