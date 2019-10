"Stranger Things"

Netflix anunció el lunes una cuarta temporada de "Stranger Things", la serie original más exitosa de la plataforma en línea, en momentos en que la compañía se enfrenta a una mayor competencia en su sector.

El servicio de video por suscripción también anunció que firmó un acuerdo de varios años con los creadores de "Stranger Things", los hermanos Matt y Ross Duffer, para proyectos de series y películas.

Lanzada en 2016, "Stranger Things", un homenaje a la década de 1980, fue un éxito inmediato en la plataforma.

Noticias relacionadas

La tercera temporada, disponible desde principios de julio, fue vista por 40,7 millones de personas durante los primeros cuatro días de estreno, según Netflix, un récord para la plataforma.



El epílogo de esta tercera temporada aparentemente dejó la puerta abierta para una nueva secuela.



La plataforma publicó un minitrailer el lunes, con el mensaje "Ya no estamos en Hawkins".

Parece referirse al hecho de que, como lo indica el final de la tercera temporada, los demogorgons, los monstruos de la serie, se han establecido en otro lugar distinto al pequeño pueblo imaginario de Indiana donde comenzó la historia.

Ya no estamos en Hawkins. pic.twitter.com/ijUtpy0JqH — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 30 de septiembre de 2019



Con "Stranger Things", Netflix tomó un riesgo al financiar a dos hermanos sin referencias que imaginaron la historia de dos adolescentes en un pequeño pueblo estadounidense que se enfrentan a criaturas sobrenaturales y un universo paralelo.



"No podemos esperar a ver lo que los hermanos Duffer tienen reservado cuando emerjan del mundo del Upside Down (el nombre del universo paralelo)", dijo Ted Sarandos, director de contenido de Netflix en un comunicado en donde no entregó más detalles sobre sus planes futuros.



Para hacer frente a los lanzamientos anunciados de cuatro plataformas de streaming en menos de un año (Disney, Apple, WarnerMedia y NBCUniversal), Netflix ha acelerado aún más su producción de contenido original, que ya es considerable.