12 bellezas estuvieron en la gran final de Miss Bumbum World para mostrar sus encantos y deleitar al público.



El popular concurso se llevó a cabo esta vez en México y con gran éxito. El certamen de belleza era de lo más esperado por miles de seguidores en redes.



Una de las figuras que más sobresalieron por ser más conocida por los mexicanos fue Suzy Cortez, quien era la gran favorita.

Aunque la mayoría de las concursantes son originarias de Brasil, la cuenta oficial de Miss Bumbum World anunció que había representantes de varios países.



El concurso no tuvo sorpresas y se anunció que Suzy era la ganadora. La gran favorativa terminó por alzarse con la corona al deleitar a sus fanáticos y a jueces con sus sensuales curvas.

El concurso premiaba la mejor cola del mundo y cuenta con representantes de países como Alemania, Brasil, Canadá, Italia, México, Australia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Portugal.