Un alumno de 14 años cayó desde el segundo piso de un colegio privado del barrio porteño de Flores y está en grave estado.



El adolescente sufrió traumatismo de cráneo y polifracturas. Fue trasladado al hospital Piñero y su estado es delicado.

En tanto, trascendió que su estado es grave. Así lo expresó el titular del SAME, Alberto Crescenti, quien confirmó que el adolescente sufrió "traumatismo de cráneo y polifracturas".

El alumno cayó a un patio interno del edificio, desde una altura superior a los 6 metros. Según indicó el mencionado medio, a las 11.45 fue trasladado al Hospital Piñero, aunque luego se evaluó llevarlo al Churruca en helicóptero.

Desde el establecimiento educativo, el hermetismo fue total. Aún no se conocen las circunstancias en las que el chico de 14 años atravesó la baranda del segundo piso de la escuela y terminó cayendo desde el balcón al patio de la planta baja.

La institución es religiosa y tiene 85 años de historia. Fue fundada por monseñor José Américo Orzali. Ofrece servicios educativos en los niveles de jardín de infantes, primaria y secundaria.